Жилой дом сгорел из-за короткого замыкания в насосной станции в Куньинском районе
Жилой дом сгорел в деревне Засеново Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 8 июня около 1:15 в деревне Засеново Куньинского района. Сгорел жилой дом. Предположительная причина пожара — короткое замыкание в насосной станции в подвальном помещении дома.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к электросамокатам?
08 июня 2021
Мужчина госпитализирован в результате пожара в Невельском районе
07 июня 2021
Суд обнаружил в действиях бывшей и. о. заместителя главы Новоржевского района мошеннические действия