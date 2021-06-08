Житель Невеля попытался заживо сжечь сожительницу с пятью детьми

16:45, 08 июня 2021, ПАИ

30 мая житель Невеля попытался заживо сжечь сожительницу с пятью детьми и её брата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

К преступлению причастен 40-летний местный житель, который, будучи отвергнутым бывшей сожительницей, кинул под крыльцо дома пропитанную бензином горящую тряпку. Благодаря бдительности соседей и оперативным действиям прибывших на место происшествия пожарных возгорание удалось локализовать.

Следователи установили, что в момент преступления под крыльцом дома стояли газовые баллоны, а внутри жилища, помимо бывшей сожительницы и ее брата, находились пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет, о чем достоверно было известно злоумышленнику.

В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.