Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пскове
Пожар произошел в доме №18а на улице Киселева в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Возгорание произошло в ночь на 9 июня в комнате на 4-м этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
На месте происшествия работали пожарные, врачи скорой медицинской помощи и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Телефон экстренного вызова – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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