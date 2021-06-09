Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пскове

09:25, 09 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Пожар произошел в доме №18а на улице Киселева в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Возгорание произошло в ночь на 9 июня в комнате на 4-м этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На месте происшествия работали пожарные, врачи скорой медицинской помощи и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Телефон экстренного вызова – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.