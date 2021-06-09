Шестой созыв областного парламента соберётся на заключительную сессию 17 июня

13:21, 09 июня 2021, ПАИ

Заключительная сессия регионального парламента шестого созыва состоится 17 июня. Решение о проведении 59-го заседания в неурочное время принял Совет Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Спикер Собрания депутатов Александр Котов напомнил коллегам, что перенос дня с последней недели месяца обусловлен необходимостью назначения даты выборов в установленный законодательством срок. Решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования – то есть с 10 по 20 июня. В соответствии с нормами Избирательного кодекса Псковской области, если выборы депутатов регионального парламента и Государственной Думы проводятся в один год, день голосования совпадает. Федеральное законодательство при этом предусматривает проведение выборов в нижнюю палату российского парламента в третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок работы созыва. В этом году такой датой является 19 сентября.

«Предполагается, что ближайшая сессия будет заключительной в этом созыве. Мы примем постановление о назначении выборов, и с момента его опубликования, с 18 июня, у нас стартует избирательная кампания – начнётся подготовка документов, регистрация кандидатов», - напомнил Александр Котов и обратил внимание, что Совет Собрания в действующем составе собрался в последний раз. Председатель поблагодарил коллег за работу и пожелал успеха депутатам, которые приняли решение вновь участвовать в выборах.

В повестку июньской сессии включено 22 вопроса. Депутатам предстоит рассмотреть подготовленные исполнительной властью очередные изменения в бюджет – доходы региона вновь увеличатся более чем на миллиард рублей. Также парламентарии заслушают отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год, бюджета территориального фонда ОМС и государственных программ, ряд вопросов касается оснований для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности. Депутаты обсудят регламенты использования земельных участков рядом с невельским храмом Троицы, поправки в закон о туристской деятельности, льготы по налогу на имущество и транспортный налог и приведут областное законодательство в соответствие с федеральным в части «гаражной амнистии».