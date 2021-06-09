Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил об ответственности глав муниципалитетов за реализацию в регионе нацпроектов

19:37, 09 июня 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил основные звенья реализации национальных проектов и обсудил их с руководством органов исполнительной власти и главами муниципалитетов. Об этом Псковскому агентству информации раассказали в пресс-службе областной администрации.

Главное внимание в работе сейчас должно быть направлено на кассовое исполнение средств. К 1 сентября область должна выйти на уровень в 70%, к 1 ноября — в 90%, к концу года — на 100%, обозначил Михаил Ведерников и поручил региональному управлению проектной деятельности организовать работу по регулярному мониторингу ситуации.

«Коллеги, если вы сейчас уже понимаете, что есть необходимость в перераспределении лимитов, прошу не откладывать до декабря и заняться этим оперативно. Кураторам проектов необходимо предоставить всю информацию, чтобы потом отработать эти вопросы с Правительством и Министерствами», — обратился к руководителям муниципалитетов Губернатор.

Михаил Ведерников также обратил внимание на необходимость ведения претензионной работы с подрядчиками. «Если подрядчик взятые на себя обязательства не выполняет, начинайте выставлять штрафные санкции и взыскивайте пени. Если уклоняется от оплаты — не тяните, обращайтесь в суд. Во-первых, это дисциплинирует подрядчиков, а во-вторых, это дополнения к бюджету», — подчеркнул Губернатор. В случае, если заказчик не видит проблем на объекте, который своевременно не сдается, Глава региона призвал подключаться к работе компетентные органы. В то же время Михаил Ведерников напомнил, что ответственность за реализацию нацпроектов Главы муниципальных образований несут также, как и руководители проектов.

«Неисполнение даже одного показателя сильно бьет по всему региону — в следующий раз нам выделят меньше средств. Ну и самое главное, под сомнение ставится наша репутация, а это все-таки результат нашей общей командной работы. Не говоря уже о тех миллионах, которые придется вернуть только из-за того, что некоторые не могут организовать работу, рассчитать риски и вовремя спланировать возможные траты», — отметил Губернатор.

В рамках обсуждаемой темы Михаил Ведерников рассказал о ситуации в Невельском районе, Администрация которого сейчас запрашивает у области почти 2 млн рублей на дополнительное финансирование работ по капитальному ремонту детской музыкальной школы. «Вопросом этим нужно было озадачиться в сентябре 2020 года, а не пытаться сегодня прикрыть свои промахи за счет областного бюджета. Надо было эти все моменты анализировать, проверять. Мы не против того, чтобы вам помогать, но все нужно делать грамотно, правильно и самое главное своевременно», — отметил Глава региона и призвал руководителей муниципалитетов в дальнейшем к честному и открытому диалогу.