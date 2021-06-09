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Политика

Пустошкинский район не желал обустраивать по нацпроекту свою территорию и лишился выделенных денег

Глава региона принял решение отдать сумму Пустошкинского района другим районам. Фото администрации Псковской области.

Псковская область постоянно работает в направлении увеличения объема средств для приведения в порядок общественных и дворовых территорий, отметил глава региона Михаил Ведерников  в рамках совещания по реализации национальных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщии в пресс-службе региональной администрации. Так, в этом году будет приведено в порядок 62 объекта, из них 53 общественных и 9 дворовых территорий, на общую сумму около 160 млн рублей. В настоящее время большинство контрактов заключено.

Хорошо поработали в Опочецком, Плюсском и Себежском районах  - там работы выполнены уже на 90-100%
Плохо выполнены работы в Локнянском районе, Пскове и Великих Луках. Там выполнено всего от 1,5 до 2% работ.

«Это никуда не годится. У Пскова и Великих Лук опыт колоссальный, возможность привлекать подрядчиков гораздо шире, чем в других районах», — подчеркнул Михаил Ведерников. Вместе с тем глава региона отметил, что в отдельных случаях есть объективные причины, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Однако в большинстве случаев — объяснения неубедительные: отсутствие техники у подрядчика или выход ее из строя, неучтенная канализация.

И совсем вопиющим случаем губернатор назвал ситуацию в Пустошкинском районе — единственном из муниципалитетов, который с 6-го раза не смог провести аукцион по благоустройству всего одной общественной территории.

«Коллеги, я много раз говорил: пока вы сидите с проблемой один на один — это ваша проблема и вы за нее одни будете отвечать. Самое неприятное то, что никто из района ни разу не обратился в Администрацию области за помощью. Такое бездействие недопустимо», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание глав районов на крайне жесткую позицию федерального центра по освоению средств муниципалитетами, в связи с чем сообщил о перераспределении 1 млн рублей, выделенного Пустошке, в другие муниципалитеты. Это стало возможным благодаря соответствующей договоренности с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Порядка 200–300 тыс рублей из них будут направлены в Псковский район на проведение дополнительных работ по благоустройству территории на горе Соколиха. Предложения по распределению оставшихся средств Михаил Ведерников поручил оперативно подготовить председателю Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергею Грахову.

Похожая ситуация наблюдается и в Новоржевском районе, где не состоялось три аукциона по приобретению квартир. «Если в этом году в районе не строятся новые дома, то что мешает приобрести жилье на вторичном рынке? Здесь весь вопрос в предметной адресной персональной работе руководства района. Мы поможем найти возможность, но нельзя срывать программу. Давайте подтягиваться, мы же делаем это в первую очередь для людей. Люди ждут от нас результатов», — подчеркнул губернатор и в очередной раз напомнил главам муниципалитетов о том, что показатели по нацпроектам входят в критерии эффективности их работы.

В рамках совещания глава района отметил, что ни в одном из муниципалитетов области не достигнут 100%-й показатель по числу благоустроенных дворовых территорий. В связи с чем Михаил Ведерников прокомментировал решение трех районов отказаться от денег на приведение дворов в нормативное состояние: «Мы огромные усилия приложили, чтобы в этом году дополнительно получить 200 млн рублей на благоустройство дворовых территорий, в том числе при поддержке Андрея Турчака. Нельзя отказываться», — заключил глава региона.

 

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