Юные выпускники «Школы экскурсоводов» провели первую экскурсию по Пскову для своих сверстников

22:25, 10 июня 2021, ПАИ

Состоялась первая экскурсия из серии «Дети-детям о Пскове», которую провели псковские волонтеры гостеприимства – выпускники «Школы экскурсоводов» при областном Центре детского и юношеского туризма. Об этом рассказал паблик волонтёров. По экскурсионному маршруту, в роли первопроходцев, прошли школьники районной Родинской школы. Ребятам рассказали о княгине Ольге, о создание Псковского Троицкого собора, о Святынях и уникальных иконах, о строительстве первой крепости, о князьях, стоящих на страже Псковской земли.



Юные волонтеры гостеприимства провели экскурсантов по стенам крепости, зашли в сторожевую башню. В роли гостеприимных хозяев выступали: Николай Никитин, Елизавета Степанова, Валерия Якимова. Они рассказали множество легенд и исторических фактов, вместе с группой заглянули в самую главную святыню города – Троицкий Собор, и даже, у крепостных стен, провели интерактивную командную викторину. Повезло с погодой, солнышко гостеприимно дарило всем участникам экскурсионной программы свое тепло. Воодушевленные историями древнего Пскова школьники простились с волонтерами до следующей встречи, обретя не только новые знания и впечатление, но и новых друзей в лице волонтеров гостеприимства.