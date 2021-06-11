Актёр Евгений Миронов сыграет в новом сериале Михаила Горбачёва

22:40, 11 июня 2021, ПАИ

На основе спектакля, идущего в Театре Наций, Евгений Миронов хочет снять 20-серийную драму о Михаиле Горбачёве. В экранном байопике роли сыграют те же актёры, что и в театре: Михаил Горбачёв - Евгений Миронов, его жена Раиса - Чулпан Хаматова. Об этом пишет новостной портал News Mail.



Сам Горбачёв уже высказался об идее снять о нём многосерийное кино.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди», - сказал первый президент.



В данный момент сценаристы прорабатывают сюжет и пишут первые версии сценария. Премьера многосерийной исторической драмы «Горбачев» о жизни первого президента Советского Союза запланирована на 2023 год эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI.