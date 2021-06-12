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Общество

Псковские проекты по сохранению исторической памяти и защите животных отметили на конкурсе Фонда президентских грантов

Четыре некоммерческих организации Псковской области, подавшие заявки по направлениям «Сохранение исторической памяти» и «Охрана окружающей среды и защита животных», отмечены на втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Список победителей опубликован на сайте фонда.

Среди лидеров номинации «Сохранение исторической памяти» оказался Союз садоводств Псковской области с проектом «Дары земли Псковской». Цель проекта - ознакомление детей дошкольного возраста от 5 лет из 50 детских садов города Пскова и школьников из 26 школ города Пскова с историей земель, на которых ныне находятся садоводческие товарищества Псковского района. Кроме того, НКО планирует показать пример милосердия молодому поколению, оказав адресную помощь малоимущим семьям пожертвованными овощами и фруктами с садоводческих участков до 31 октября 2021 года.

Проект «Отечества достойные сыны» поискового отряда «Патриот 60» призван воспитать в детях и молодежи Псковской области чувство патриотизма посредством участия в поисковой работе, семинарах, уроках мужества, посещениях музеев и выставок. Частью проекта станет поиск останков павших в боях за Родину советских воинов в годы Великой Отечественной войны, установление их имен, захоронение найденных останков.

Одним из победителей грантового направления, посвящённого охране окружающей среды и защите животных,  стала зоозащитная организация «Жизнь» с проектом «Заботясь о животных, не забываем о людях», который направлен на снижение популяции бездомных животных в Острове и Островском районе за счёт стерилизации домашних животных.

Вторым победителем стал зооприют «Добрый» с проектом «С заботой о братьях меньших», целью которого стало снижение численности безнадзорных животных на территории Порховского, Дновского и Дедовичского районов Псковской области и соседних прилегающих районов. Достигнуть этого собираются путём отлова, стерилизации, помещения наиболее нуждающихся в помощи в приют, их пристройства в семьи на содержание, формирование ответственного отношения к животным.

Всего на конкурс было подано 12 255 проектов.

Ранее ПАИ сообщало, что 13 проектов из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов, а также о проектах-победителях в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

 

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