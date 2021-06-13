Во время экскурсии в Ленинградской области перевернулся автобус с пассажирами

18:12, 13 июня 2021, ПАИ

В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области пострадали десять россиян, передает ТАСС со ссылкой на на пресс-службу областного правительства. Авария произошла недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, где в результате ДТП перевернулся автобус.

По предварительной информации, в нем находилось 45 туристов, десять из них пострадали. На месте происшествия работает четыре бригады скорой медицинской помощи, спасатели.