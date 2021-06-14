Складские помещения на территории предприятия горели ночью в Пскове
Ночью горел ангар на территории промышленного предприятия в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
В ночь с 13 на 14 июня произошел пожар на территории промышленного предприятия на улице Советской Армии, 64 в Пскове. По предварительной информации, происходило горение двух складских помещений. В результате пожара произошло обрушение кровли постройки.
По словам очевидцев, определить принадлежность ангара не представляется возможным, в связи с тем, что на данном участке довольно много арендаторов. По внешним признакам в ангаре мог быть склад макулатуры. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
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Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове