В командном кубке России по боксу среди мужчин выступят псковские спортсмены

13:33, 14 июня 2021, ПАИ

Сегодня в Калининграде стартует командный кубок России по боксу среди мужчин. Он пройдет с 14 по 19 июня, сообщается на странице Псковской областной федерации бокса. 15 - 17 состоятся отборочные бои и 18-19 полуфинал и финал.

В составе команды Северо-Западного федерального округа по боксу, выступят спортсмены Псковской области: мастер спорта России Артур Кулаков и кандидат мастера спорта России Кирилл Титов.