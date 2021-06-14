В командном кубке России по боксу среди мужчин выступят псковские спортсмены
Сегодня в Калининграде стартует командный кубок России по боксу среди мужчин. Он пройдет с 14 по 19 июня, сообщается на странице Псковской областной федерации бокса. 15 - 17 состоятся отборочные бои и 18-19 полуфинал и финал.
В составе команды Северо-Западного федерального округа по боксу, выступят спортсмены Псковской области: мастер спорта России Артур Кулаков и кандидат мастера спорта России Кирилл Титов.
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