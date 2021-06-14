Две бани сгорели в Гдовском районе за сутки
За сутки в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
13 июня в 21:08 в деревне Сырой Лес Гдовского района горела хозяйственна постройка (баня) размером 8х4 метра. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Закопчено помещение бани. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
В ночь с 13 на 14 июня произошло возгорание на улице Исполкомовской села Ямм Гдовского района. Сгорела хозяйственная постройка (баня) размером 4х4 метра. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.
Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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Публикуем видео с места возгорания складских помещений на улице Советской Армии в Пскове