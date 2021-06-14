Безработная псковичка незаконно зарегистрировала иностранца
В Пскове полицией выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в апреле текущего года в комнате дома по улице Инженерной в Пскове не работающая 32-летняя женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Латвия.
Женщина дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.
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