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Происшествия

Безработная псковичка незаконно зарегистрировала иностранца

В Пскове полицией выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в апреле текущего года в комнате дома по улице Инженерной в Пскове не работающая 32-летняя женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Латвия. 

Женщина дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

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