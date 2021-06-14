Безработная псковичка незаконно зарегистрировала иностранца

13:49, 14 июня 2021, ПАИ

В Пскове полицией выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле текущего года в комнате дома по улице Инженерной в Пскове не работающая 32-летняя женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Латвия.

Женщина дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.