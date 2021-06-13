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Политика

Псковский театр драмы прибыл на гастроли в Астрахань

Труппа Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина приехала на гастроли в Астрахань, где с 16 по 19 июня представит четыре своих спектакля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Это большая радость, что с помощью механизма «Больших гастролей» мы возобновляем обменные визиты друг к другу. Особенно радостно, что к нам приехал Псковский драматический театр. Это театр с историей, но интересен он, прежде всего, тем, что он не оказался законсервированным в своей истории, а продолжает постоянно меняться. Я был в театре, и атмосфера, которая там присутствует, – это непрерывная чехарда: только что был один известнейший режиссер, уже другой, третий, молодые режиссеры. Театр не боится экспериментов, не боится острых форм», – отметил на пресс-конференции 15 июня художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев.

Псковскому театру драмы предстоит показать на сцене одного из старейших театров страны четыре спектакля большой сцены. 16 июня театр откроет свои гастроли премьерой этого сезона – спектаклем Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина», 17 июня представит трагедию Шекспира «Отелло» (режиссер Даниил Безносов), 18 июня – оглушительную комедию «Очень громкая премьера» в постановке Талгата Баталова, завершится гастрольный блок одним из самых известных спектаклей театра, спектаклем - лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский).

«Я успел посмотреть некоторые спектакли в псковском театре и вижу, что это действительно уровень. И режиссеры очень ответственно подходят к постановкам, и актеры впечатляют. Я очень советую посмотреть спектакли псковского театра», – заключил Александр Огарев.

Вскоре и Астраханский драматический театр представит псковичам свои спектакли. Астраханская труппа будет гастролировать в Пскове с 24 по 29 июня. Ознакомиться с программой гастролей можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли», организованному ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Гастроли пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей».

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