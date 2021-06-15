Инспектор ГИМС в эфире радиостанции «Седьмое небо» рассказал об изменениях в правилах пользования маломерными судами

19:27, 15 июня 2021, ПАИ

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Пскове. А в жару тянет к водоемам. В студию радиостанции «Седьмое небо» пришёл государственный инспектор ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Иван Старыш. Он рассказал об изменениях в правилах пользования маломерными судами.



К примеру, теперь при движении маломерного судна до 4 метров в длину, на каждом находящемся человеке в судне, должны быть застёгнутые спасательные жилеты оранжевого цвета.



Детей перевозить можно, но в сопровождении взрослых. При этом взрослый не должен быть судоводителем. Судоводитель занят вождением,.



При аренде маломерных судов не подлежащих регистрации (гребные лодки, катамараны) должен быть человек, который выдаёт плавсредства, проводить инструктаж, обеспечивать спасательными средствами, уточнил инспектор.

В Псковской области проводится операция «Гидроцикл». В ходе этой операции будет проверяться обеспечение безопасного отдыха граждан

Отдыхающие и судоводители должны уважать друг друга. Не заходите в воду в пьяном состоянии, не поручайте присмотр за детьми старшим детям. Если не умеете плавать не заходите на глубину. Выполняя эти элементарные правила, мы сможем снизить риски несчастных случаев на воде.