Банкам запретили навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов

16:53, 16 июня 2021, ПАИ

Банки больше не смогут навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов. Такие изменения в закон о потребительском кредите, направленные на защиту прав граждан-заемщиков, приняла в третьем чтении Госдума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пояснил, что теперь кредитным организациям будет запрещено требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа. «Ситуации бывают разные, в том числе связанные с незапланированными расходами, и не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета», - заметил он.

Кроме того, банки не смогут навязывать по кредитным договорам на срок свыше года условия, обязывающие заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Также в законопроекте прописан порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, расчета предельного размера неустойки, штрафа или пеней за просрочку по возврату займа или уплате процентов на его сумму.