Байден остался доволен переговорами с Путиным

19:04, 16 июня 2021, ПАИ

Около трёх часов длились переговоры российской и американской стороны в Женеве, пишет РИА Новости. Сначала президенты Владимир Путин и Джозеф Байден беседовали с глазу на глаз. А потом к бесседе присоединились участники каждой из сторон. Владимир Путин пообещал рассказать об итогах переговоров на ближайшей пресс-конференции.

Сейчас уже известно, что глава российского государства заявил: «На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.». А ещё Владимир Путин сказал, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности