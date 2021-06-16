Байден остался доволен переговорами с Путиным
Около трёх часов длились переговоры российской и американской стороны в Женеве, пишет РИА Новости. Сначала президенты Владимир Путин и Джозеф Байден беседовали с глазу на глаз. А потом к бесседе присоединились участники каждой из сторон. Владимир Путин пообещал рассказать об итогах переговоров на ближайшей пресс-конференции.
Сейчас уже известно, что глава российского государства заявил: «На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.». А ещё Владимир Путин сказал, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности
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