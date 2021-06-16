Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Байден остался доволен переговорами с Путиным

Главы государств пожали друг другу руки. Фото Константин Завражин/РГ

Около трёх часов длились переговоры российской и американской стороны в Женеве, пишет РИА Новости. Сначала президенты Владимир Путин и Джозеф Байден беседовали с глазу на глаз.  А потом к бесседе присоединились участники каждой из сторон. Владимир Путин пообещал рассказать об итогах переговоров на ближайшей пресс-конференции. 
Сейчас уже известно, что глава российского государства заявил: «На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.». А ещё Владимир Путин сказал, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

16 июня 2021

Байден остался доволен переговорами с Путиным

14 июня 2021

Учёные пробуют лечить сахарный диабет светом
14 июня 2021

Россиянам рассказали, куда жаловаться на навязчивые рекламные звонки на мобильный

14 июня 2021

В Роспотребнадзоре объяснили, в каких случаях можно заболеть коронавирусом после прививки
14 июня 2021

В Новосибирске взорвалась АЗС, есть пострадавшие

14 июня 2021

Корвалол попадает в список запретных препаратов для водителей

14 июня 2021

Роспотребнадзор: вакцина от COVID-19 не может дать положительный ПЦР-тест
14 июня 2021

С 17 июня в Петербурге ужесточат ограничения в связи с распространением коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...