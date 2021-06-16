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Политика

Псковская администрация рассмотрела отдельные вопросы будущей Переписи населения

Вера Емельянова провела провела заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации Псковской области. Фото областной администрации

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в среду, 16 июня, провела заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. В хходе заседания рассмотрены актуальные вопросы в сфере этноконфессиональных отношений.

Заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин представил доклад о миграционной ситуации на территории региона. Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников рассказал о ходе реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Ключевым вопросом повестки заседания Совета стал вопрос подготовки и проведения на территории Псковской области в 2021 году Всероссийской переписи населения.

Заместитель руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светлана Синюк сообщила, что 12-я Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2021 года. Она проинформировала участников заседания о вопросах, включенных в переписные листы, а также пояснила, что в ходе предстоящей переписи Псковстатом данные будут получены не только путем сбора сведений от граждан на дому, но и в онлайн-режиме через портал Госуслуг, а также путем предоставления услуг в многофункциональных центрах.

Вера Емельянов призвала членов Совета принять активное участие в переписи и отметила:
«Всероссийская перепись населения — это важное событие в жизни страны. По ее итогам на ближайшие 10 лет будет сформировано представление о национальном составе, образовательном уровне, языковой и этнической принадлежности населения нашей большой и многонациональной страны. Информация, полученная в ходе переписи, позволит государству разрабатывать новые социально-экономические программы и корректировать существующие, отвечающие состоянию российского общества».

 

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