Сборная России обыграла сборную Финляндии

20:58, 16 июня 2021, ПАИ

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв в матче группового этапа сборную Финляндии со счетом 1:0. Об этом рассказал сайт «Спортт-экспресс«.

Таким образом, сборная России набрала 3 очка после двух матчей и занимает второе место в группе B. Возглавляет группу с 3 очками сборная Бельгии. На третьем месте расположилась Финляндия, у которой также 3 очка. Замыкает группу с 0 очков сборная Дании.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Дании. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, начало встречи — 22:00 мск.