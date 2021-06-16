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Сборная России обыграла сборную Финляндии

Сборная России перед турниром. Фото Александр Федоров / СпортЭкспресс

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв в матче группового этапа сборную Финляндии со счетом 1:0. Об этом рассказал сайт «Спортт-экспресс«.
Таким образом, сборная России набрала 3 очка после двух матчей и занимает второе место в группе B. Возглавляет группу с 3 очками сборная Бельгии. На третьем месте расположилась Финляндия, у которой также 3 очка. Замыкает группу с 0 очков сборная Дании.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Дании. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, начало встречи — 22:00 мск.

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