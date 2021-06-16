Алкоголичка из Красногородского района угрожала убийством собственной дочери

07:48, 17 июня 2021, ПАИ

59-летняя жительница Красногородского района угрожала убийством собственной дочери. В связи с этим прокуратуру муниципалитета признала обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили

Женщина, проживая вместе с дочерью, последнее время злоупотребляла алкоголем. Дочь попыталась вразумить мать, но та разозлилась и схватила нож. Дочь обратилась в полицию.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ, т.е. угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.