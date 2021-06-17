Отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год утвердили псковские депутаты

11:38, 17 июня 2021, ПАИ

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Итоговые выводы о формировании доходной базы региона и расходовании бюджетных средств в прошлом году озвучила заместитель губернатора области – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. Бюджет региона был исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам – 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей. По словам Татьяны Бариновой, по структуре расходов бюджет был социально направленным. 99% расходов пришлись на государственные программы. Велась реализация национальных проектов, президентских указов по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, работа в сфере обеспечения расходов на выполнение государственного задания, выплату социальных льгот, реализацию программы действий по оздоровлению демографической ситуации, финансирование мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Татьяна Баринова отметила, что депутаты уделяют большое внимание госдолгу региона – на конец 2020 года он составил 19 млрд рублей. Ожидается постановление правительства по реструктуризации бюджетных и коммерческих кредитов. Отвечая на вопрос парламентариев, докладчица добавила, что подразумевается выдача бюджетных кредитов на погашение коммерческих. «Мы с нетерпением ждем постановления, где будут отражены порядок и все правила, полные расчеты со сроками погашения», – сказала председатель комитета по финансам.

Также прозвучал вопрос, касающийся заработной платы работников бюджетной сферы. Татьяна Баринова отметила, что почти по всем направлениям показатели исполнения майских указов президента составляют 99%.

Депутат Всеволод Козловский отметил, в Великих Луках строится школа на улице Заслонова и появилась информация, что подрядчик просит разорвать контракт либо увеличить сумму финансирования. «Есть ли у вас такая информация?» – поинтересовался он у представителей администрации региона.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов подтвердил, что предполагается увеличение стоимости объекта, но сумма пока не определена, поскольку подрядчик и проектировщик не представили изменения в проектную и сметную документацию. «Эта работа проводится, и как только вся документация будет представлена, получено положительное заключение государственной экспертизы, сумма будет определена», – отметил вице-губернатор.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что в прошлом году бюджет региона вырос на 11 млрд рублей, за что нужно сказать спасибо губернатору, органам исполнительной власти. Он также констатировал, что госдолг всегда находился в пределах, определенных федеральным законодательством. Спикер ПОС уверен, что ситуация меняется в лучшую сторону. «Администрация области серьезную работу проводила по исполнению бюджета в 2020 году», – отметил он и предложил поддержать представленный отчёт.

В итоге за утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за 2020 год проголосовали 39 депутатов.