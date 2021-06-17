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Экономика

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год утвердили псковские депутаты

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Итоговые выводы о формировании доходной базы региона и расходовании бюджетных средств в прошлом году озвучила заместитель губернатора области – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. Бюджет региона был исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам – 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей. По словам Татьяны Бариновой, по структуре расходов бюджет был социально направленным. 99% расходов пришлись на государственные программы. Велась реализация национальных проектов, президентских указов по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, работа в сфере обеспечения расходов на выполнение государственного задания, выплату социальных льгот, реализацию программы действий по оздоровлению демографической ситуации, финансирование мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Татьяна Баринова отметила, что депутаты уделяют большое внимание госдолгу региона на конец 2020 года он составил 19 млрд рублей. Ожидается постановление правительства по реструктуризации бюджетных и коммерческих кредитов. Отвечая на вопрос парламентариев, докладчица добавила, что подразумевается выдача бюджетных кредитов на погашение коммерческих. «Мы с нетерпением ждем постановления, где будут отражены порядок и все правила, полные расчеты со сроками погашения», сказала председатель комитета по финансам. 

Также прозвучал вопрос, касающийся заработной платы работников бюджетной сферы. Татьяна Баринова отметила, что почти по всем направлениям показатели исполнения майских указов президента составляют 99%. 

Депутат Всеволод Козловский отметил, в Великих Луках строится школа на улице Заслонова и появилась информация, что подрядчик просит разорвать контракт либо увеличить сумму финансирования. «Есть ли у вас такая информация?» поинтересовался он у представителей администрации региона. 

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов подтвердил, что предполагается увеличение стоимости объекта, но сумма пока не определена, поскольку подрядчик и проектировщик не представили изменения в проектную и сметную документацию. «Эта работа проводится, и как только вся документация будет представлена, получено положительное заключение государственной экспертизы, сумма будет определена», отметил вице-губернатор. 

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что в прошлом году бюджет региона вырос на 11 млрд рублей, за что нужно сказать спасибо губернатору, органам исполнительной власти. Он также констатировал, что госдолг всегда находился в пределах, определенных федеральным законодательством. Спикер ПОС уверен, что ситуация меняется в лучшую сторону. «Администрация области серьезную работу проводила по исполнению бюджета в 2020 году», отметил он и предложил поддержать представленный отчёт. 

В итоге за утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за 2020 год проголосовали 39 депутатов.

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