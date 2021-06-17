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Экономика

Порядок беззаявительного предоставления льгот по транспортному налогу уточнили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в статью 3 Закона «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Автор законодательной инициативы, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов напомнил, что под эгидой комитета было инициировано создание рабочей группы по подготовке закона в части применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот. По результатам администрация подготовила проект закона, который был рассмотрен на заседании комитета, и инициативу рекомендуется поддержать в двух чтениях. 

В законе уточняется категория транспортных средств, в отношении которых освобождаются от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Льготы будут предоставлять в отношении автобусов, что упростит подтверждение налогоплательщиками права на получение преференций. Будет обеспечна возможность использования беззаявительного порядка предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу. Данные изменения подготовлены с учетом того, что для осуществления указанной деятельности требуется получение лицензии на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами.

Также проектом закона области уточняется наименование природного газа (метана) для получения льготы организациями и физическими лицами при его использовании в качестве моторного топлива. Предлагается использовать понятие компримированного природного газа (метана) и представлять в налоговый орган копию паспорта транспортного средства, содержащего отметку об использовании в качестве моторного топлива компримированного природного газа, или метана.

За принятие законопроекта в двух чтениях проголосовали 38 депутатов. 

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