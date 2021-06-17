Изменилась процедура избрания членов Общественной палаты депутатами Псковского облсобрания

12:23, 17 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект закона Псковской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области». Об этом с заседания сессии 17 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутатский корпус тайным голосованием избирает 12 членов палаты из 36. Согласно действующим нормам, кандидат может быть включён в рейтинговый список, из которого и формируется состав палаты, только при условии, что за него отдано не менее 1/3 голосов депутатов Собрания депутатов от установленного числа депутатов Собрания депутатов.

Теперь же в состав Общественной палаты утверждаются первые двенадцать кандидатов из указанного списка при условии, что за кандидата отдано большинство голосов от числа избранных депутатов Собрания депутатов.

Состав Общественной палаты 2021-2024 годов уже сформирован: 12 человек избрали депутаты областного Собрания, столько же утвердил губернатор, оставшуюся треть сформировали сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.