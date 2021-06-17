За конструктивную работу поблагодарил коллег-депутатов Александр Котов

13:42, 17 июня 2021, ПАИ

За конструктивную и продуктивную работу поблагодарил коллег-депутатов председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Сегодня мы проводим заключительную сессию в этом созыве. Я хочу поблагодарить коллег-депутатов за хорошую, конструктивную и продуктивную работу. Могу сказать, что все проекты законов, которые были внесены в Собрание, рассмотрены, по всем приняты решения, мы тесно и конструктивно работали с органами исполнительной власти, с губернатором. Конечно, не по всем вопросам было единодушное мнение, но тем не менее нам удалось поработать над совершенствованием областного законодательства. Итогом стало рассмотрение всех законопроектов, которые были внесены», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что областное Собрание не прекращает работу и «будет трудиться до сентября». «Фактически срок полномочий действующего состава закончится тогда, когда будет избран новый состав депутатов Псковского областного Собрания. Благодарю коллег за работу, хочу пожелать успехов, победы, доброго здоровья и всего самого хорошего», - сказал Александр Котов.