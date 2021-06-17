Полнометражный фильм стал итогом путешествия известных блогеров по Псковской области

21:04, 17 июня 2021, ПАИ

Итогом путешествия известных блогеров Насти Ивлеевой, Эльдара Джарахова, Дани Милохина, Юлии Гаврилиной, Cherocky и Витала Parapatronov стал полнометражный фильм с названием «Блогеры и дороги». По сути, это первый трэвел-блог, который покажут на большом экране. Идея съёмок и путешествия принадлежит Насте Ивлеевой. Псковское агентство информации рассказывало об их путешествии сразу, как только появлялись видеоотчёты в их соцсетях.

Теперь полнометражную картину о путешествии можно увидеть в кинотеатрах КАРО - с 25 июня в Москве, с 26 июня - в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске и Самаре.



«Блогеры и дороги» — это честная история путешествий по России в формате тревэл-влога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны. Без прописанных реплик и чёткого плана они с головой погружаются в приключения.



Настя Ивлеева разместила на своём канале в Youtube трейлер новой картины.





