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26 июня в Острове пройдёт автомногоборье

Автомногоборье пройдёт в Острове 26 июня. Фото auto.drom.ru

 

Периодически в Псковской области проходят гонки профессионалов. В студии радиостанции «Седьмое небо» побывал организатор автомногоборья в Острове Николай Степанов.

Самой главной особенностью автомногоборья является то, что участвовать можно с 12 лет. Принять участие в нём могут только серийные автомобили и участники, которые имеют лицензию Российской автомобильной федерации. Необходимо получить медицинский доступ и тест на ковид.

«У нас в области соревнования проводятся либо на льду озёр, либо на старых сельхозаэродромах, картодромах. Либо, как это будет в Острове, на территории лыжно-роллерной трассы», - рассказал Николай Степанов.

Зачётные группы:

- «2WD» - серийные легковые автомобили с приводом на переднюю ось;
- «2WD - » – серийные легковые автомобили с приводом на заднюю ось;
- «4WD» - серийные легковые полноприводные автомобили;
- «Волга» - автомобили Газ, УАЗ (кроме Патриот), ГАЗЕЛЬ

Кроме зачетов объявляются номинации:
- «Леди»
- «Семейный» 

Автомногоборье пройдёт  26 июня на лыжном и батлонном центре «Юность» в деревне Смоленка, Островского района Псковской области.

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