Тело погибшей женщины извлечено из пруда в Опочецком районе

10:19, 19 июня 2021, ПАИ

Тело погибшей женщины извлечено из пруда в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

18 июня в 15:35 от МО МВД России «Опочецкий» поступила заявка на поиски пропавшей женщины, которая ушла купаться в пруду вблизи улиц Пушкина и Гончарной в Опочке.

В 20:05 поисково-спасательным отрядом города Великие Луки из пруда размером 30х50 метров извлечено тело 40-летней женщины. Тело находилось на расстоянии 7 метров от берега.

Тело погибшей женщины передано сотрудникам полиции. Причина смерти и обстоятельства произошедшего выясняются.