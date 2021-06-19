Власти Санкт-Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащих

17:48, 19 июня 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге власти предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», - говорится в сообщении.

Кроме того, городским вузам рекомендовали обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов.

Также в Санкт-Петербурге с 21 июня закрываются аквапарки и парки аттракционов. С этого же времени официальные мероприятия (выставочные и «торжественные») можно будет пройти с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия. Максимум гостей для такого формата — 500, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади пропустят не более 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» - до 1000 гостей. С 16 часов 25 июня по 6:00 26 июня точки общепита в районе проведения праздника «Алые паруса» будут закрыты.