Дмитрий Шахов выступил на совещании с руководителями партий накануне выборов
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов призвал провести на высоком уровне выборы в Псковское областное Собрание депутатов и одну из палат Федерального Собрания России – Государственную Думу. Он выступил на совещании с руководителями партий накануне выборов, о чём сообщают на сайте регионального омбудсмена.
Выступая перед участниками совещания, Дмитрий Шахов напомнил, что право голосовать на выборах и право быть избранным в органы власти – это одно из фундаментальных прав человека и гражданина, признаваемого как Конституцией России, так и международным правом. Поэтому он обратил особенное внимание руководителей региональных отделений политических партий России на организацию профессионального наблюдения за процедурой голосования и подсчётом голосов.
«Надеюсь, что при содействии сотрудников аппарата областной избирательной комиссии и проводимых ими семинаров уровень знания избирательного законодательства у ваших представителей значительно повысится, а это позволит провести выборы на высоком уровне», - подчеркнул Дмитрий Шахов.
В завершении в своего выступления Уполномоченный по правам человека призвал руководителей и членов политических партий организовать активную работу по разъяснению своих предвыборных программ среди избирателей, чтобы как можно большее их число пришло в день выборов на избирательные участки. Тем самым, по мнению Дмитрия Шахова, повысится легитимность законодательных органов власти, будет выше их авторитет среди граждан России.
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