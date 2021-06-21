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В Пскове закончился приём детских рисунков на конкурс «Спасти планету можешь ты!»

На конкурс прислали около 30 работ. Рисунок Евы Лапиной

Закончился прием рисунков от школьников для участия в экологическом конкурсе «Спасти планету можешь ты!», организованный пабликом «Экомышление. Псков». 
Несмотря на летний период и сезон отпусков ребята  прислали очень хорошие и интересные рисунки со смыслом. Следующий этап конкурса - выставка работ в парке города Пскова для оценки их жителями и гостями города! Именно они и выберут лучшие работы, владельцы которых будут награждены  подарками от партнера конкурса NORDMAN. Каждый участник получит в подарок экосумку и книгу на экологическую тематику от второго партнера Псковского завода «Титан-Полимер». Все детские рисунки можно посмотреть по ссылке.

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