В Пскове закончился приём детских рисунков на конкурс «Спасти планету можешь ты!»
Закончился прием рисунков от школьников для участия в экологическом конкурсе «Спасти планету можешь ты!», организованный пабликом «Экомышление. Псков».
Несмотря на летний период и сезон отпусков ребята прислали очень хорошие и интересные рисунки со смыслом. Следующий этап конкурса - выставка работ в парке города Пскова для оценки их жителями и гостями города! Именно они и выберут лучшие работы, владельцы которых будут награждены подарками от партнера конкурса NORDMAN. Каждый участник получит в подарок экосумку и книгу на экологическую тематику от второго партнера Псковского завода «Титан-Полимер». Все детские рисунки можно посмотреть по ссылке.
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