Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Порховском районе

21:05, 21 июня 2021, ПАИ

Мотоциклист госпитализирован после ДПТ в Порховском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

20 июня около 17:00 т на бульваре им. С.М. Кирова села Павы Порховского района произошло ДТП.

30-летний местный житель с. Павы, Порховского района, управляя мотоциклом ЮПИТЕР-2 на прямом участке автодороги не выбрал наиболее безопасную скорость для движения не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание на правый бок.

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В результате аварии водитель мотоцикла, получивший различные травмы, был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС. По данному факту проводится проверка.