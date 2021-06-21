Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Порховском районе
Мотоциклист госпитализирован после ДПТ в Порховском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».
20 июня около 17:00 т на бульваре им. С.М. Кирова села Павы Порховского района произошло ДТП.
30-летний местный житель с. Павы, Порховского района, управляя мотоциклом ЮПИТЕР-2 на прямом участке автодороги не выбрал наиболее безопасную скорость для движения не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание на правый бок.
В результате аварии водитель мотоцикла, получивший различные травмы, был госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС. По данному факту проводится проверка.
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