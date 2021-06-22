В Пскове родители не заметили, что ребенок выпал из окна

15:25, 22 июня 2021, ПАИ

21 июня в Пскове два маленьких ребенка в возрасте до 3 лет выпали из окон многоквартирных домов. Одного из детей после падения с первого этажа обнаружили прохожие. Ребенок сидел под окном и плакал. Родители даже не заметили пропажи ребенка. Об этом сообщила Псковскому агентству информации заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина.

Оба ребенка доставлены в Детскую областную больницу, находятся на стационарном лечении и проходят обследование.

Анна Митюшкина напомнила родителям, что в такую жаркую погоду, которая стоит сейчас в Псковской области, родители должны уделять особое внимание открытым окнам в квартирах, так как это основной фактор травматизма и смертельной опасности для детей младшего возраста. Чаще всего из-за своей природной любознательности и отсутствия чувства опасности страдают дети в возрасте от полутора до 7 лет.