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Общество

Привившимся от COVID-19 псковским кондукторам будут давать два дня оплачиваемого отпуска

В Псковской области привившимся от COVID-19 псковским кондукторам будут давать два дня оплачиваемого отпуска. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Ревазов на заседании оперативного штаба 22 июня.

По его словам, соответствующий приказ уже издан на предприятии.

«Ежедневно, два раза в день, днем на площадках отстоя и вечером при заходе в парк, проводится обработка салона автобусов дезинфицирующим средством. Обеспечено наличие в помещениях предприятия дезинфицирующих средств для обработки рук. Ежедневно, перед выездом в рейс, водители и кондукторы предприятия обеспечиваются одноразовыми защитными масками», - сказал Ревазов.

Он также добавил, что на все автобусы нанесена информация о запрете входа без маски. Ограничения всем пассажирам давно известны, но в ряде случаев не соблюдаются.

Он также отметил, что кондукторы и водители на линии прилагают максимум усилий для того, чтобы не допускать нахождение в пассажирском салоне автомобильного транспорта пассажиров без одноразовых масок, однако их возможности и полномочия ограничены.

«Следует отметить сложные условия работы кондукторов и водителей на линии в последние дни. Городские автобусы не оснащены кондиционерами, возможности для проветривания по ходу движения минимальны, температура в салоне превышает 30 градусов по Цельсию. Но сократить рабочее время на линии для кондукторов пока не представляется возможным. В целом предприятие работает в штатном режиме и задачу по безопасной перевозке пассажиров обеспечивает», - заключил Владимир Ревазов.

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