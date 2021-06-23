5 предприятий псковского общепита нарушили закон о запрете рекламы алкоголя

15:33, 23 июня 2021, ПАИ

В работе псковского УФАС находятся 5 дел в отношении предприятий общепита за нарушения в сфере рекламы алкоголя. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Специалист напомнила, что реклама спиртных напитков запрещена, в том числе в соцсетях. В КоАП предусмотрена ответственность не только для юридических лиц, но и для физических. Ольга Милонаец подчеркнула, что если человек на своей странице системно выкладывает фото напитков и рассказывает об одном конкретном бренде, компании — это может быть квалифицировано как распространение рекламы алкоголя.