Псковское УФАС ежедневно мониторит ценообразование

15:51, 23 июня 2021, ПАИ

Псковское УФАС ежедневно отслеживает ситуацию в сфере ценообразования. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что на особом контроле находится мониторинг цен на продукты питания, нефтепродукты, стройматериалы, а также стоимость жилищного строительства и авиабилетов. «Эти вопросы каждый день на карандаше в рамках наших полномочий. Каждый день информация передается в центральный аппарат ФАС, оттуда — в правительство», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Специалист рассказала, что в региональное управления антимонопольной службы поступали жалобы на подорожание металлопродукции, в том числе профильных металлических труб, а также строительных материалов. Информация проверяется. «К сожалению, большинство поставщиков не в нашем регионе, будут направлять коллегам», - отметила спикер.

Что касается продуктов питания, по словам Ольги Милонаец, есть обращение по поводу дорогой импортной свеклы, которая продается по 150 рублей в одном из гипермаркетов города. Она пояснила, что свеклы, выращенной в регионе, на рынке пока что нет, так как у местных производителей нет такого количества складов хранения — свою продукцию они уже продали в декабре-январе. «Сколько могли обеспечивать складскими помещениями, столько сделали. Поэтому пока импортная. Комитет по сельскому хозяйству говорил много раз, что нужно поддерживать тех сельхозпроизводителей, которые будут выстраивать долговременные склады хранения», - пояснила Ольга Милонаец.