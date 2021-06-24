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Происшествия

Мужчины украли и продали трактор в Опочецком районе

15 июня Опочецким районным судом рассмотрено уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Суд установил, мужчины подошли к припаркованному во дворе дома трактору, где через незапертую дверь трактора проникли в кабину. После чего они при помощи обнаруженного встроенного ключа зажигания запустили двигатель трактора и скрылись с места совершения преступления.

26 апреля 2020 года один из обвиняемых нашёл покупателя на похищенный трактор, которому в этот же день его продали.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года, другому - 360 часов обязательных работ.

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