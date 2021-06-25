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Общество

Александр Котов: В сфере обращения с ТКО в Псковской области произошли существенные изменения

В сфере обращения с ТКО в Псковской области произошли существенные изменения, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Он напомнил, что в рамках парламентских часов на сессиях Собрания неоднократно обсуждалась тема сбора и утилизации ТКО. Особенно жаркие дискуссии были в начальной стадии, когда реформа только начиналась. «Сегодня мы можем констатировать существенные изменения, которые произошли в этом направлении. Мы видим более четкую работу регионального оператора, тщательную реакцию на обращения граждан, которые еще есть», - констатировал Александр Котов. Он заметил, что по инициативе регионального оператора проводятся приёмы граждан в муниципалитетах, где люди могут обратиться напрямую с волнующими их вопросами в части сбора и утилизации ТКО.

«Понятно, что проблем еще осталось достаточно много», - согласился спикер областного Собрания. Он отметил, что нужно продолжать работу в части организации сбора и вывоза ТКО со всех населенных пунктов региона, и напомнил, что в самом начале реформы говорилось о том, что ни один населенный пункт, где проживают люди, не должен остаться без этой услуги, и квитанция за вывоз ТКО должна попадать к каждому жителю. «Здесь тоже большая работа проведена. До 100% мы еще не дошли, но потихоньку наращиваем и движемся к тому, чтобы все населенные пункты были охвачены услугой», - подчеркнул Александр Котов.

Второй момент — раздельный сбор мусора. «Это то, что лежит в основе реформы. Граждан это волнует, многие ставят эти вопросы перед нами и готовы раздельно собирать мусор»,- отметил председатель областного Собрания.

Александр Котов обратил внимание и на важность строительства экотехнопарка: «Мы ставили главной целью уйти от мусорных свалок. В некоторых случаях мы их называем полигонами, хотя на самом деле это не своем так. Пока на территории региона есть только мусорные свалки. Надо бы прояснить ситуацию и здесь», - обратился спикер Собрания к участникам круглого стола.

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