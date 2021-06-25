Псковская молодёжь собирает идеи для нацпроектов

18:53, 25 июня 2021, ПАИ

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов организовал дискуссионную площадку для обсуждения дополнительных мер поддержки молодёжи в рамках национальных проектов: открытый сбор молодёжных идей проходит во всех регионах страны и на портале в сети Интернет – задачу обеспечить включение интересов молодых россиян в национальные проекты поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре Псковского областного собрания депутатов.

Поделиться мыслями о проблемах молодёжи, высказать и выслушать предложения собрались представители органов власти и молодёжных общественных организаций, студенты и молодые специалисты. Региональный парламент представлял вице-спикер Виктор Остренко, органы исполнительной власти – и.о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева, заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики областного комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис.

«Я бы хотел задать тональность нашего разговора, подчеркнув важность заявленного президентом вектора развития государства, направленного на молодёжные инициативы, - обратился к участникам Виктор Остренко. – Молодое поколение формирует будущее, инвестиции в поддержку молодёжи и её потенциала работают на развитие страны». Парламентарий подчеркнул, что высказанное напрямую мнение молодёжи очень значимо, и предложил сфокусировать внимание на национальных проектах по трём, по его словам самых актуальных для нашего региона, направлениям: образование, здравоохранение, культура.

Согласно обозначенному формату встречи сначала представители органов исполнительной власти вкратце рассказали о том, каких результатов уже удалось достичь региону в рамках реализации национальных проектов, ответили на вопросы, а затем молодые люди, разделившись на три группы, обсудили и сформировали позицию по каждому направлению.

В дискуссии о сфере образования речь шла о системном подходе к созданию программы дополнительного образования на базе школ во внеурочное время, совмещении современной цифровой среды и проверенных временем методов воспитания детей через живое общение с педагогами, об увеличении нормативов финансирования на одного ученика для введения в школах новых ставок педагога-организатора и психолога. Также был затронут вопрос повышения зарплат учителям и педагогам вузов.

Озвучивая идеи о преобразованиях в сфере здравоохранения, член Молодёжного парламента Алина Кулик предложила разработать и принять на федеральном уровне отдельный закон, регулирующий обязанности и права медицинских работников, а также гарантирующий этой профессиональной категории меры социальной поддержки и безопасности.

В рамках обсуждения нацпроекта «Культура» акцент был сделан на расширении возможностей трудоустройства выпускников профильных колледжей и дополнительного профессионального образования для уже работающих в этой сфере молодых специалистов. Также молодых людей волновала тема, как вдохнуть новую жизнь в сельские Дома культуры, чтобы сделать их точками притяжения местных жителей.

По словам председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, все прозвучавшие молодёжные идеи будут проанализированы, обобщены и направлены в Молодёжный парламент при Государственной Думе РФ.