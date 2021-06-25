В Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт презентация летней коллекции одежды дизайнера Алёны Ивановой
28 июня в 12 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) состоится презентация летней коллекции модного псковского дизайнера, модератора фестиваля «Это-Мода-Псков – 2021» Алёны Ивановой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили методисты библиотеки.
Побывать на этом мероприятии – значит окунуться с головой в лето и отпраздновать наступающий июль. А ещё это прекрасная возможность сделать свой обеденный перерыв не только вкусным, но и ярким, как наряды самой Алёны. Презентация коллекции обещает стать интерактивной, ведь на ней можно не только посмотреть на оригинальные платья авторской работы, но и примерить их. А модератор клуба «Серебряный ангел» Валентина Чеботарева сделает ваше фото в выбранном вами наряде.
Мероприятие пройдёт в ПОУНБ на третьем этаже.
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