В России зафиксировали двукратный рост доли проблемных кредитов, взятых заёмщиками младше 25 лет

22:30, 26 июня 2021, ПАИ

Коллекторские агентства зафиксировали двукратный рост доли проблемных кредитов, взятых молодыми заёмщиками, сообщает РБК. Банки и микрофинансовые организации в 2021 году стали активнее продавать проблемные долги молодых клиентов, которым на момент получения заёмных средств не исполнилось 25 лет.

По сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась, подскочив с 9,7 %. Коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18-20 лет.



