Псковский велогонщик победил в индивидуальной гонке первенства России

14:54, 28 июня 2021, ПАИ

Псковский спортсмен, мастер спорта Константин Некрасов одержал победу в индивидуальной гонке на первенстве России по велосипедному спорту среди юниоров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На дистанции 25 километров спортсмен показал лучший результат — 32,44. Второй представитель региона Тимофей Шерстнев с результатом 33,10 занял в соревнованиях пятое место.

Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки Псковской области.

Всего в гонке, которая проходила в Самаре, участвовали около 40 спортсменов из 15 субъектов России.