Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский велогонщик победил в индивидуальной гонке первенства России

Псковский спортсмен, мастер спорта Константин Некрасов одержал победу в индивидуальной гонке на первенстве России по велосипедному спорту среди юниоров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На дистанции 25 километров спортсмен показал лучший результат — 32,44. Второй представитель региона Тимофей Шерстнев с результатом 33,10 занял в соревнованиях пятое место.

Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки Псковской области.

Всего в гонке, которая проходила в Самаре, участвовали около 40 спортсменов из 15 субъектов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

27 июня 2021

Стали известны итоги Всероссийских соревнований по гребному спорту «XX Псковская регата»
27 июня 2021

Псковская теннисистка Александра Васильева поедет на Паралимпиаду в Токио
26 июня 2021

Призёрами соревнований по летнему служебному биатлону стали псковские росгвардейцы
25 июня 2021

Голкипер Игорь Акинфеев прокомментировал игру российской сборной на Евро-2020
25 июня 2021

В Псковской области изменились правила посещения стадионов
23 июня 2021

Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге сильнейших боксёров второго легчайшего веса
22 июня 2021

Украина предложила УЕФА не проводить в Санкт-Петербурге оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу
21 июня 2021

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...