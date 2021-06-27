Псковский велогонщик победил в индивидуальной гонке первенства России
Псковский спортсмен, мастер спорта Константин Некрасов одержал победу в индивидуальной гонке на первенстве России по велосипедному спорту среди юниоров, сообщили в пресс-службе администрации региона.
На дистанции 25 километров спортсмен показал лучший результат — 32,44. Второй представитель региона Тимофей Шерстнев с результатом 33,10 занял в соревнованиях пятое место.
Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки Псковской области.
Всего в гонке, которая проходила в Самаре, участвовали около 40 спортсменов из 15 субъектов России.
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