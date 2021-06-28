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Псковичи приняли участие в соревнованиях по рубке шашкой в Смоленске

Несколько регионов приняли участие в соревновании по рубке шашкой. Фото Вконтакте

26 июня 2021 года в Смоленске на территории храма в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба состоялся открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Смоленском отделе по взаимодействию с казачеством.

В соревнованиях приняли участие казаки, юниоры и кадеты из Пскова, Великого Новгорода, Смоленска, Гагарина, Рославля, Брянска.

Началу соревнований предшествовал молебен, который совершил духовник отдела Смоленской епархии по взаимодействию с казачеством иеромонах Анатолий (Ефименков).
На мероприятии, организованном Смоленским региональным отделением Федерации рубки шашкой «Казарла», присутствовали атаман Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско» есаул А. В. Миненков, председатель Совета стариков СОКО ВКО «ЦКВ» казачий полковник С. Г. Меньшов, старики, казаки и казачки.

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