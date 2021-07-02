Из-за занятости медперсонала жительнице Себежа отказались делать прививку от коронавируса

15:50, 01 июля 2021, ПАИ

Жительнице Себежа отказались делать прививку от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Об этом случае женщина написала на сайт губернатора Псковской области, уточнив, что на вакцинацию она записалась с помощью портала госуслуг, однако в больнице ее отправили домой, объяснив это занятостью сотрудников.

Зампредедателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сообщила, что эта ситуация уже разрешена.

«К сожалению, сотрудник больницы предоставил заявительнице искаженную информацию, - пояснила Рагозина. - Как только мы узнали об этой ситуации, с женщиной связались, её и её супруга привили – ещё вчера. С медперсоналом проведена работа по недопущению таких инцидентов. Ещё раз приносим заявительнице извинения за доставленные неудобства!»