Из-за занятости медперсонала жительнице Себежа отказались делать прививку от коронавируса
Жительнице Себежа отказались делать прививку от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Об этом случае женщина написала на сайт губернатора Псковской области, уточнив, что на вакцинацию она записалась с помощью портала госуслуг, однако в больнице ее отправили домой, объяснив это занятостью сотрудников.
Зампредедателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сообщила, что эта ситуация уже разрешена.
«К сожалению, сотрудник больницы предоставил заявительнице искаженную информацию, - пояснила Рагозина. - Как только мы узнали об этой ситуации, с женщиной связались, её и её супруга привили – ещё вчера. С медперсоналом проведена работа по недопущению таких инцидентов. Ещё раз приносим заявительнице извинения за доставленные неудобства!»
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