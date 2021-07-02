В Псковской области мужчина осужден за угрозу убийством

09:50, 02 июля 2021, ПАИ

Мужчина получил срок за угрозу убийством в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.



Суд установил, что 25 марта мужчина, находясь на приусадебном участке в д. Засеки Стругокрасненского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений взял ручной колун для колки дров, замахнулся на знакомого и высказал угрозу убийством.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.