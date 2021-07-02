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Общество

Рабочий из Карелии угнал ВАЗ в порховской деревне, решив покататься

В Порховском районе рабочий из Карелии угнал ВАЗ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

30 июня от дома в деревне Загоска Порховского района угнали автомобиль ВАЗ-2114. Вскоре полиция нашла легковушку с техническими повреждениями в кювете в семи километрах от деревни Загоска. Преступником оказался 42-летний житель Карелии, который работает в Порховском районе на лесозаготовках. Он дал признательные показания, по его словам, он решил прокатиться, но не справился с управлением и съехал в придорожный кювет, после чего автомобиль бросил. У мужчины, как выяснилось, нет водительского удостоверения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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