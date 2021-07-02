К выходу готовится юбилейный выпуск «Псковского телеграма»

15:22, 02 июля 2021, ПАИ

Партии продолжают готовиться к активной фазе предвыборной кампании, заканчивая распределение кандидатов по шахматной доске избирательных округов. Президент Владимир Путин провел прямую линию, как следствие, повышенная нервозность в федеральных и региональных кабинетах власти. Третья волна коронавируса продолжает накатывать, погребет ли она под собой страны к сентябрю. Эти темы обсудят соведущие видеопроекта «Псковский телеграм», 20-й выпуск которого выйдет в эфир вечером в пятницу, 2 июля.

Ведущие также обсудят особенности составления некоторых персональных региональных рейтингов.

Видеопроект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» – о самом интересном и важном в региональном Telegram-пространстве – выходит в эфир с января 2021 года. Все выпуски можно посмотреть на Youtube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».