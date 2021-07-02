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Общество

Руководители следственных отделов назначены в районах Псковской области

Назначены руководители территориальных следственных отделов в районах Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, приказ Следственного комитета Российской Федерации подписан 30 июня.

Так, следственный отдел по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возглавил подполковник юстиции Антон Долгоруков, Великолукский межрайонный следственный отдел – подполковник юстиции Андрей Петренко.

Руководителем Бежаницкого межрайонного следственного отдела назначен майор юстиции Станислав Кожевников, Опочецкого межрайонного следственного отдела – майор юстиции Владимир Костюшин.

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