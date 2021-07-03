90% аппарата и депутатов Псковского областного Собрания привились от COVID-19

17:22, 02 июля 2021, ПАИ

На сегодняшний день в Псковском областном Собрании от коронавируса привито 90 % сотрудников аппарата и депутатов. Об этом Псковскому агентству информации рассказал председатель регионального парламента Александр Котов.

По его словам, организованную вакцинацию от COVID-19 в Псковском областном Собрании начали сразу после того, как первая вакцина поступила в гражданский оборот. «Неоднократно к себе приглашали медиков и делали прививки сотрудникам аппарата и депутатам. Начали вакцинироваться ещё в феврале, а сейчас пошёл поток тех, кто ранее переболел. Таким образом, сейчас привитых в парламенте 90 %», – сказал Александр Котов и добавил, что вакцинировались все: люди разных возрастов и разных политических убеждений.

Котов отметил, что на данный момент остались непривитыми только те, кто совсем недавно переболел, и те у кого имеются медицинские противопоказания.

«На сегодняшний день в Псковском областном Собрании коллективный иммунитет, которого удалось добиться такой организованной вакцинацией. При том, мы все равно тщательно следим, чтобы соблюдались санитарные меры, масочный режим, ограничиваем проведение массовых мероприятий с большим количеством участников, и соответственно со всеми санэпидтребованиями проводим наши заседания парламентских комитетов и сессии областного Собрания», – заявил Александр Котов.

Напомним, сам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который ранее перенес COVID-19, сделал первый компонент вакцины «Спутник V» 29 июня, второй раз он пойдёт на прививку 20 июля.