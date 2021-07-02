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В «Луки-парке» могут появиться экстремальные аттракционы

Экстремальные аттракционы могут появиться в Луки-парке. Фото bestonparkrides.ru

Руководитель инвестиционной программы, которая реконструирует парка культуры и отдыха в Великих Луках, Александр Терентьев рассказал, когда в «Луки-парк» появятся экстремальные аттракционы. Об этом пишет сайт «Луки.ру».

На данный момент установка таких аттракционов входит в планы парка. Александр Сергеевич пояснил, что на территории Российской Федерации громадные и экстремальные аттракционы не производятся. Многие производители только экспериментируют в производстве таких конструкций.

«У многих производителей уже есть наработки, но мы ждём, когда это будет запущено в серию, чтобы посмотреть, как это будет работать, и чтобы все детские болезни этих аттракционов были устранены. Потому что во главу угла своей работы в парке мы в первую очередь ставим безопасность», – рассказал Александр Сергеевич.

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